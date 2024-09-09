Hatay'da Otoyol İnşaatında İşçi Tünele Düştü
Hatay'ın Belen ilçesinde yapılan otoyol inşaatı sırasında bir işçi 24 metrelik tünele düştü. İşçi, kurtarma ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde otoyol yapım çalışmaları sırasında 24 metrelik tünele düşen işçi yaralandı.
Belen-Antakya Otoyolu Projesi kapsamında yapılan tünel açma çalışmaları sırasında işçi A.G. (21) 24 metrelik tünele düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin halat yardımıyla kurtardığı yaralı işçi, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.