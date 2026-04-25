Hatay'da otomobilinde 3 kilo 700 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 1 kilo 250 gram kokain ve 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında N.A.A'nın kullandığı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 1 kilo 250 gram kokain ve 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor! Erdoğan'dan açıklamalar
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler

Türk bayraklı tişörtle video çekti! Ülkeyi karıştıran sözler

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk
ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler

ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler
Belediye başkanı, yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok

Yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok