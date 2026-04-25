Hatay'da otomobilinde 3 kilo 700 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 1 kilo 250 gram kokain ve 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında N.A.A'nın kullandığı otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 1 kilo 250 gram kokain ve 2 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.