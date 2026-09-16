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Hatay'da otomobilden inen kişinin düşürdüğü altınları alan şüpheli yakalandı

Hatay'da otomobilden inen kişinin düşürdüğü altınları alan şüpheli yakalandı
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- Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilden inen kişinin düşürdüğü altınları alan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'nde 7 Eylül'de 6 tam, 4 yarım ve 8 çeyrek altının yer aldığı kesenin kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilden inen kişinin düşürdüğü altınları alan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Ekiplerce yapılan operasyonda H.A. gözaltına alındı, ikamette bulunan altınlar ise sahibine teslim edildi.

Otomobilden inen kişinin içinde altınların bulunduğu keseyi düşürmesi ve yoldan geçen şüphelinin bunu alması çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.???????

Kaynak: AA
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