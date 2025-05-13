Hatay'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki 31 B 7438 plakalı otomobil ile Mert Saraç idaresindeki 31 KET 62 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolu Derebahçe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlarında sıkışan sürücüler ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.
Yaralı sürücüler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel