Ters Yönde İlerleyen Pikapa Ceza

Hatay'ın Payas ilçesinde otobanda ters yönde ilerleyen pikap sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarması, 10 Şubat'ta dron destekli trafik denetimleri sırasında bir pikapın geri manevra yaparak kontrol noktasından kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Ekiplerce durdurulan araç sürücüsüne, tek yönlü yolda ters yönde araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı ve sürücü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, aracın geri manevra anı jandarma ekiplerinin dron kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
