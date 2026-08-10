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Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Hatay'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Narlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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