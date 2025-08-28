Hatay'da Ormanda Yangın Çıktı

HATAY'da Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'ndaki ormanda, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Samim SELÇUK-Kamera: Hatay,