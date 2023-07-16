Hatay'da Orman Yangınına 21 Helikopter ve 9 Uçakla Müdahale Ediliyor

21 HELİKOPTER VE 9 UÇAKTAN YANGINA MÜDAHALE

Hatay'ın Belen ilçesinde Müftüler ile Güzelyayla mahallelerinde etkili olan orman yangınına, aralarında askeri helikopterlerin de bulunduğu 21 helikopter, 9 söndürme uçağı, 59 arazöz ve 500 personel müdahale ediyor. Bazı evlerin yandığı bölgede ekipler, alevleri çembere almaya çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre, yangının bahçe temizliğinden çıktığının değerlendirildiğini söyledi.