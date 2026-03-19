Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kuzuculu Mahallesi Emralkaya mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Halis Kalkan