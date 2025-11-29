Haberler

Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 greyder ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 84 personel sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
