Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahale ile söndürülerek kontrol altına alındı. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Çerçikaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 7 arazöz, 3 su tankeri, 2 greyder ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı 84 personel sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.