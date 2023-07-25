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HATAY'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesine bağlı Gülderen ile Kisecik mahalleleri arasındaki ormanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarından sonra tespit edilecek.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kisecik Antakya Hatay Güncel Haberler

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