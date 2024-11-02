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Hatay'da Orman Yangını: Evler Tahliye Edildi

Hatay'da Orman Yangını: Evler Tahliye Edildi
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, Amanos Dağları eteğindeki Kozaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Harlısu Mahallesi'nde yoğun duman nedeniyle evler tahliye edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

RÜZGARIN ETKİSİ İLE YAYILDI

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları eteğindeki Kozaklı Mahallesi'ndeki çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Harlısu Mahallesi'nin bir bölümü yoğun dumandan etkilenirken, evler tahliye edildi. 2 helikopterin havadan da destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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