Hatay'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - İsmet Biçen - Güncel
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Hatay'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
Hatay'da orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına müdahale ediliyor.
Kırıkhan ilçesi Alabeyli mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangının haber alınması üzerine orman bölge müdürlüğü ekipleri 10 arazöz, 1 su tankı, 1 dozer, grayder, 2 helikopter ve 100 personel ile müdahale başlattı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - Güncel