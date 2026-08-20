Hatay'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

HATAY'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerinde Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi'nde ormandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı