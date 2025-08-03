Hatay'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü ve yangının nedeni üzerine inceleme başlatıldı.
HATAY'da çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.
Yangın, gündüz saatlerinde merkez Antakya ilçesine bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karadan yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmasının tamamlandığı bölgede yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel