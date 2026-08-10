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Hatay'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Hatay'da Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
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Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale başlattı.

HATAY'da orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve arazözler sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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