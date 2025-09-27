Haberler

Hatay'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki İki Şahin Gagalı Kaplumbağa Telef Oldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki iki şahin gagalı kaplumbağa, tedavi edildikleri merkezde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) uzmanlarınca kıyıda yürütülen gözlem çalışması sırasında 2 şahin gagalı kaplumbağanın yaralı olduğu belirlendi.

Nesli "kritik tehlike altında" olan kaplumbağalar, HMKÜ bünyesindeki Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Merkezde görevli ekibin müdahalesine rağmen kaplumbağalar telef oldu.

HMKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, gazetecilere, kaplumbağaların birinin vücudu ziftle kaplı, diğerinin ise ön yüzgeci kopmuş halde bulunduğunu söyledi.

Altuğ, şahin gagalı deniz kaplumbağalarının genellikle tropikal okyanuslarda yaşadığını ve Akdeniz'de nadir görüldüğünü ifade ederek, "Genel durumları ağır olan kaplumbağaları gerekli tıbbi müdahalelere rağmen kaybettik. Bu nadir türe, ülkemizin Akdeniz sahillerinde rastlanması bilimsel açıdan ve tür çeşitliliğimiz açısından önem arz etmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
