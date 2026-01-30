Hatay'da çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapanla görüntülendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapan kamerasıyla kayda alındı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yürütülen "Hatay'ın Eşsiz Canlıları: Dağ Ceylanı ve Çizgili Sırtlan Koruma Projesi" kapsamında Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nda yaban hayatını görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara fotokapan yerleştirildi.

Çalışmalar kapsamında çizgili sırtlan ve dağ ceylanlarının davranış ve yaşam süreçleri takip edildi.

Fotokapanla kaydedilen görüntülerde dağ ceylanlarının sürü halinde otlanması, çizgili sırtlanın ise yiyecek arayışı görüldü.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, projenin önümüzdeki dönemde okullarda yürütülecek doğa eğitimi ve farkındalık çalışmalarıyla devam edeceğini kaydetti.