Haberler

Hatay'da çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapanla görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yürütülen koruma projesi kapsamında nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapan kamerasıyla görüntülendi. Proje, yaban hayatının korunması ve doğa eğitimi çalışmalarını içeriyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan ve dağ ceylanı fotokapan kamerasıyla kayda alındı.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce yürütülen "Hatay'ın Eşsiz Canlıları: Dağ Ceylanı ve Çizgili Sırtlan Koruma Projesi" kapsamında Dağ Ceylanı Yaban Hayatını Geliştirme Sahası'nda yaban hayatını görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara fotokapan yerleştirildi.

Çalışmalar kapsamında çizgili sırtlan ve dağ ceylanlarının davranış ve yaşam süreçleri takip edildi.

Fotokapanla kaydedilen görüntülerde dağ ceylanlarının sürü halinde otlanması, çizgili sırtlanın ise yiyecek arayışı görüldü.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Öğünç, ABD merkezli Facebook sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, projenin önümüzdeki dönemde okullarda yürütülecek doğa eğitimi ve farkındalık çalışmalarıyla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halılarını Türk ustalar dokudu