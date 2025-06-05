Hatay'da Muhtarlık Ofisinde Tavan Dekoru Düştü

Hatay'da Muhtarlık Ofisinde Tavan Dekoru Düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reyhanlı ilçesindeki muhtarlık ofisinde, muhtar Sedat Sakin ve arkadaşı oturduğu sırada tavandaki dekorun düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda kimse yaralanmadı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muhtarlık ofisinde oturan 2 kişinin yanına tavan dekorunun düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, ofisinde arkadaşıyla otururken tavandaki dekor düştü.

O sırada düşen dekorun parçaları ofiste bulunan Sakin ve arkadaşına isabet etti.

Kimsenin yaralanmadığı olay, ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Simone Inzaghi Al-Hilal'den resmen çuvalla para kazanacak

Suudi Arabistan'da çuvalla para kazanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Cristiano Ronaldo Almanların 'Messi' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi

Almanların "Messi" tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
3 binden fazla otomobil taşıyan dev gemide yangın

Binlerce lüks araç taşıyan gemi alev aldı, mürettebat firar etti
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Başkan Gülpınar'dan esprili yanıt: Tüm kabahat temizlik müdüründe ama...

Başkan Gülpınar "Kabahat müdürde" dedi, işin aslı sonra anlaşıldı
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak

Araç sahipleri dikkat! Sistem değişti, ücret otomatik olarak artacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.