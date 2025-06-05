Hatay'da Muhtarlık Ofisinde Tavan Dekoru Düştü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muhtarlık ofisinde oturan 2 kişinin yanına tavan dekorunun düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, ofisinde arkadaşıyla otururken tavandaki dekor düştü.

O sırada düşen dekorun parçaları ofiste bulunan Sakin ve arkadaşına isabet etti.

Kimsenin yaralanmadığı olay, ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.