Hatay'da Muhtarlık Ofisinde Tavan Dekoru Düştü
Reyhanlı ilçesindeki muhtarlık ofisinde, muhtar Sedat Sakin ve arkadaşı oturduğu sırada tavandaki dekorun düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda kimse yaralanmadı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muhtarlık ofisinde oturan 2 kişinin yanına tavan dekorunun düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Mahalle Muhtarı Sedat Sakin, ofisinde arkadaşıyla otururken tavandaki dekor düştü.
O sırada düşen dekorun parçaları ofiste bulunan Sakin ve arkadaşına isabet etti.
Kimsenin yaralanmadığı olay, ofisin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel