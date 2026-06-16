Antakya'da trafikte akrobatik hareketler yapan motosikletliye 46 bin lira ceza
Hatay'ın merkez ilçesinde trafikte motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücü N.D.Y'ye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu ve motosikleti trafikten men edildi.
Hatay'ın merkez ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 46 bin lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı belirlenen N.D.Y'yi yakaladı.
Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi.
Motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak