Samandağ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu sürücü ve yaya yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastaneye sevk etti.
Cihan F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Sağaltıcı'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya Sağaltıcı ile sürücü Cihan F. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel