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Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatay'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ve güvenlik ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

B.B.K'nın kullandığı 27 ARV 436 plakalı motosiklet, Akbez Mahallesi'nde M.K. idaresindeki 31 AOV 914 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü B.B.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü M.K. ile motosikletteki A.B. sağlık ekiplerince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel

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