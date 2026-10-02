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Hatay'da motosiklet tamirhanelerine yönelik denetimde 2 motosiklete el konuldu

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Hatay'da polis ekipleri, motosiklet tamirhaneleri ve yedek parça satan iş yerlerine yönelik il genelinde denetim yaptı. Denetimde 229 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 82 motosiklet tamircisi ve 407 motosiklet incelendi; 2 motosiklete el konuldu, 1 şüpheli yakalandı.

Hatay'da polis ekipleri, motosiklet tamirhaneleri ile motosiklet yedek parçası satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde uygulama yapıldı.

Uygulamada, 229 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 82 motosiklet tamircisi ile 407 motosiklet incelendi.

Denetimlerde şasi ve motor numaraları okunmayan 2 motosiklete el konuldu, uyuşturucu madde kullanımını suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA
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