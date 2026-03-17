Otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Ersan Özçelik, bir hafta süren hastane tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Ersan Özçelik (41), 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 10 Mart'ta Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, caddede ilerlerken Ersan Özçelik yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özçelik yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Özçelik hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ersan Özçelik, bugün hayatını kaybetti. Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

