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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı, kaza kamerada

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı, kaza kamerada
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Hatay'ın Erzin ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.20 sıralarında Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde meydana geldi. B.B. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün dönüş yaptığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki B.B. ile arkasındaki kişi, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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