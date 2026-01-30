Haberler

Hatay'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri ve itfaiye olay yerine sevk edildi.

HATAY'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüsün, karşıda geçip otomobil ile çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 31 AU 991 plakalı minibüs, karşı şeride geçerek 31 AAT 79 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışarak yaralanan 5 kişi, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücüler ve yaralıların kimlik tespiti için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
