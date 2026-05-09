Hatay'da midibüsün hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir midibüsün hafif ticari araca çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Umut K'nin (41) kullandığı 23 BH 978 plakalı midibüs, Harbiye Caddesi'nde refüjdeki direğe, ardından karşı yönden gelen Mikail Can Y. (26) yönetimindeki 31 RM 595 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mikail Can Y. ile yanında bulunan 1 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Salim Taş