Haberler

Hatay'da rögarda sıkışan yavru köpek, kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir konteyner kentte, rögara sıkışan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan köpek, kontrollerinin ardından güvenli bir alana bırakıldı.

HATAY'da bir konteyner kentte rögarda sıkışıp, mahsur kalan yavru köpek, itfaiye erlerince kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'ndeki bir konteyner kentte rögarda yavru köpeğin sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yavru köpeği yara almadan bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru köpek, kontrollerinin ardından güvenli bir alana bırakıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: ANTAKYA,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye

Kan bağışlayana o takımımızın forması ve maç bileti hediye
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok

Kırmızı gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok