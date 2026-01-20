Haberler

Hatay'da rögarda sıkışan yavru köpek, kurtarıldı

Hatay'da rögarda sıkışan yavru köpek, kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'daki bir konteyner kentte rögarda mahsur kalan yavru köpek itfaiye ekiplerince yarasız bir şekilde kurtarılarak güvenli bir alana bırakıldı.

HATAY'da bir konteyner kentte rögarda sıkışıp, mahsur kalan yavru köpek, itfaiye erlerince kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'ndeki bir konteyner kentte rögarda yavru köpeğin sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yavru köpeği yara almadan bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru köpek, kontrollerinin ardından güvenli bir alana bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Küçük Hamza'yı ailesi evde korkunç halde buldu
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı

Park yeri tartışması kanlı bitti, yaralılar var
Performansı uçuşa geçecek! Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun ilacını buldu

Tedesco Kerem'in ilacını buldu! Performansı şimdi uçuşa geçecek
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Katy Perry'den rekor kazanç: Dakikada 300 bin dolar kazandı

Ülkesine daha zengin döndü! Dakikada 300 bin dolar kazanmış
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba