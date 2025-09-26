Hatay'da mağarada PKK/KCK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalındaki mağarada terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalındaki mağarada terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Yayla mevkisinde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda kırsal alanda teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu.
Ele geçirilen malzemelere el konuldu.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel