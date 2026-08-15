Haberler

Reyhanlı'da lokantacı Heimlich manevrasıyla müşteriyi kurtardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde boğazına yiyecek takılan müşteri, lokanta sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir lokantada döner yiyen kişinin soluk borusuna yemek parçası kaçtı.

Müşterisinin nefes almakta zorlandığını fark eden lokanta sahibi Sami Sakin, müşteriye Heimlich manevrası uyguladı.

Sakin'in müdahalesiyle nefes alabilen müşteri, yemeğine kaldığı yerden devam etti.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

En mutlu günleri kana bulandı! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhammed Salah'lı Trabzonspor'un maçı 40 ülkede yayınlanacak

İlk maçının kaç ülkede yayınlanacağına inanamayacaksınız
Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam

Galatasaray'da yönetim gaza bastı: Yıldız futbolcu ile anlaşma tamam
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

Yatalak eşini canice katletti
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk

Bu görüntüyü Türkeş'in kızına sorduk
Filenin Sultanları gala gecesinde! Zehra Güneş göz kamaştırdı

Geceye yine o damga vurdu!
Uzman Onbaşından acı haber! Daha çok gençti

Uzman Onbaşından kahreden haber! Daha çok gençti