Haberler

Göç yolculuğunda leyleklerin görsel şöleni

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika'dan yola çıkan leylek sürüleri, Hatay'ın sulak alanlarında görsel bir şölen sundu. Leyleklerin gökyüzündeki seyirlik manzarası, bölgedeki kuş gözlemcilerini ve doğa tutkunlarını cezbetti.

AFRİKA'dan yola çıkarak Kuzey Avrupa ve Asya'ya doğru göç eden leylekler, Doğu Akdeniz'deki önemli duraklarından biri olan Hatay'da görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'nin göçmen kuş rotalarının en önemli geçiş noktalarından olan kentin Güney Söğüt Mahallesi'ndeki sulak alanlara gelen leylek sürüleri görsel şölen sundu. Leyleklerin oluşturduğu manzara gökyüzünde seyirlik görüntüler oluşturdu. Afrika'dan yola çıkan leylekler, burada bir süre dinlendikten sonra sürüler halinde Kuzey Avrupa ve Asya'ya doğru yolculuklarına devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Manchester United'a büyük şok

Ne olacak bu takımın hali?
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Brezilya'daki 'Kıyamet' görüntüleri ilk kez ortaya çıktı: 50 metre yükseklikten Tocantins Nehri'ne çakıldılar

Facia saniyeler içinde gelmişti! Görüntüler ilk kez ortaya çıktı
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi

Avrupa'nın devi pes etti! İran'ı vurmak için o ülkeden kalkacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama gölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Rusya'nın, ABD'ye 'Ukrayna şartıyla' İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü

Putin'den Trump'a "İran" teklifi: İstihbarat desteğini keserim ama...