Haberler

Göç yolundaki Hatay'da mola veren leylekler, sulak alanlar ve gökyüzünü kapladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da göç yolunda mola veren binlerce leylek, dronla görüntülenerek görsel bir şölen oluşturdu. Amik Ovası ve Milleyha Kuş Cenneti'nde dinlenip beslenen leylekler, gökyüzünde toplu kalkışlarıyla dikkat çekti.

Afrika-Avrasya göç rotası üzerinde yer alan Hatay, göç mevsiminin başlamasıyla birlikte göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Göç eden binlerce leylek, Reyhanlı ilçesinde Amik Ovası'ndaki sulak alanlarda mola verdi. Burada hem dinlenen hem de beslenen leylekler, molanın ardından yollarına devam etti. Göç yolundaki leylekler dronla görüntülendi.

Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde de göç hareketliliği yaşandı. Afrika'dan Avrupa'ya uzanan göç rotası üzerinde yer alan Milleyha'da toplanan leylek sürüleri, toplu kalkış anlarıyla görsel şölen oluşturdu. Gökyüzünde süzülen leylekler, vatandaşlar ve doğa gözlemcileri tarafından ilgiyle izlendi.

Sulak alan yapısı ve biyolojik çeşitliliği sayesinde göçmen kuşlar için önemli bir konaklama noktası olan kuş cennetinde her yıl göç döneminde benzer görüntüler yaşanıyor. Bölgede, kuş hareketliliğinin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı