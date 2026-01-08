Haberler

Milleyha Kuş Cenneti'nde sazlık yangını

Milleyha Kuş Cenneti'nde sazlık yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Milleyha Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde 315 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti'ndeki sazlık alanda çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı