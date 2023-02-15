HATAY'DA KURTARMA ÇALIŞMASINA KATILAN MADENCİ 'BABA' OLACAĞI HABERİNİ ALDI

ZONGULDAK'tan Hatay'a gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçisi Uğur Büyükyıldız, baba olacağı haberini alınca büyük mutluluk yaşadı. Büyükyıldız'ı arkadaşları tebrik etti.

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçisi Uğur Büyükyıldız, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Hatay'a geldi. Büyükyıldız ve beraberindeki mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları sonrası mola verdi. Bu sırada Büyükyıldız telefonla konuştuğu eşinden baba olacağı haberini aldı. Eşinin hamile olduğunu öğrenen Büyükyıldız, sevincini Baba oluyorum diye bağırarak mesai arkadaşları ile paylaştı. Madencinin arkadaşları Büyükyıldız'ı, Madencimizin çocuğu oluyor. Bu güzel haber işte. Bu kadar çilenin olduğu, hüznün olduğu yerde bu bir mutluluk. Vatana millete hayırlı bir madenci daha geliyor diyerek tebrik etti. O sevinç anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.