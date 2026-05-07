Hatay'da kurbanlık hayvan taşıyan araçlar denetlendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, hayvan sağlığının korunması ve güvenli gıda ulaşımının sağlanması amaçlandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ovakent kontrol noktasında denetim yapıldı.
Denetimde belge kontrolü yapıldı, araçlar incelendi.
Hayvan sağlığının korunması, kayıt dışı hayvan hareketlerinin önlenmesi ve vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla denetimlerin bayram sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Ali Küçük