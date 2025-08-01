Hatay'da Kundaklanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da Kundaklanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde park halindeki bir otomobil, kundaklama sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Deniz Mahallesi Mehmet Aslan Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yapılan araştırmada S.M'ye ait yabancı plakalı otomobilin kundaklama sonucu yandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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