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Hatay'da kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numuneevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi, masadaki oyun malzemeleri ve 7 bin 500 liraya el konuldu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi V.I. hakkında adli işlem başlattı.

Kaynak: AA
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