Hatay'da kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numuneevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 58 bin 20 lira ceza kesildi, masadaki oyun malzemeleri ve 7 bin 500 liraya el konuldu.
Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi V.I. hakkında adli işlem başlattı.
Kaynak: AA