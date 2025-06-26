Hatay'da Kitap Fuarı Açıldı

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Samandağ ilçesinde organize edilen kitap fuarı, Hz. Hızır Parkı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuara Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve vatandaşlar katıldı. Fuar 30 Haziran'a kadar sürecek.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Samandağ Belediyesince organize edilen fuar, Hz. Hızır Parkı'nda kurulan alanda ziyaretçilerini ağırladı.

Fuarın açılış törenine Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve vatandaşlar katıldı.

Söyleşi ve panellerin de düzenleneceği kitap fuarı 30 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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