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Hatay'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında

Hatay'da sahipsiz köpeklerin kediye saldırdığı anlar güvenlik kamerasında
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Hatay İskenderun'da bir kedi, sahipsiz 6 köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansırken, esnaf köpeklerin toplatılmasını istedi.

Hatay'da İskenderun Belediyesi sınırlarındaki çarşıda bir kedinin, sahipsiz köpeklerin saldırısında ölmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çay Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Çarşısı'nda dolaşan kedi, dün gece saatlerinde 6 köpeğin saldırısına uğradı.

İş yerlerini açmak için sabah çarşıya giden esnaf, kedinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esnaf Zeki Ölmez (50), gazetecilere, çarşıdaki kediyi kendilerinin beslediğini söyledi.

Köpeklerin toplatılmasını istediklerini dile getiren Ölmez, "Anne kedinin yavruları vardı. Bu köpekler öğrencilere, çocuklara ve kedilere saldırıyor, büyük tehlike arz ediyor. Büyük bir olay olmadan köpekleri barınağa götürseler çok iyi olur." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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