Erzin ilçesinde 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde hakkında 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gözene Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste "kasten öldürme" suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ö.Y. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
