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Hatay'da Karısını Baltayla Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

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Dörtyol ilçesinde yaşayan Hasan Ö, tartıştığı eşi Zeynep S'yi baltayla öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma, zanlıyı suç aleti ile birlikte yakaladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde karısını baltayla öldüren kişi gözaltına alındı.

Altınçağ Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ö, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, akrabası Ahmet S'nin (61) tartıştığı eşi Zeynep S'ye (57) zarar vermiş olabileceği ihbarında bulundu.

İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin oturma odasında Zeynep S'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma, Ahmet S'yi suç aleti baltayla evin bahçesinde buldu.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, tartıştığı eşini baltayla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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