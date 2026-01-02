Haberler

Dereye uçan otomobilden son anda atlayarak kurtuldu

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan bir otomobil, metrelerce yükseklikten dereye düşerek devrildi. Sürücü, son anda aracından atlayarak kurtuldu. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

HATAY'da karlı yolda otomobil, metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karlı yolda kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten dereye uçtu. Sürücü, son anda araçtan yola atlayarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
