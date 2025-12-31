Haberler

Hatay'da kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
Hatay'ın çeşitli ilçelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, caddeleri, sokakları ve binaların çatılarını beyaz örtüyle kapladı. Trafik polisleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ve belediye ekipleri yollardaki kar birikintilerini temizlemek için çalışmalara devam ediyor.

Hatay'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Antakya, Defne, Altınözü, Yayladağı, Hassa, Reyhanlı, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde gece saatlerde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle parklar, caddeler, sokaklar ve binaların çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Yollarda önlem alan trafik polisleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, Karayolları ve belediye ekipleri de yollardaki kar birikintilerini temizledi.

