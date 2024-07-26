Hatay'da kalıcı konutların yapım çalışmaları değerlendirildi

Hatay'da kalıcı konutların yapım çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Toplantıda kent genelindeki kalıcı konutların yapımında gelinen son durum ele alındı.