Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 7 bin 160 kaçak sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Hatay'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 14 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 7 bin 160 kaçak sigara, 140 kilogram tütün, 118 kilogram nargile tütün, 73 elektronik sigara, 4 kaçak telefon, 1 ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 6'sı adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.