Hatay'da Jandarma Operasyonunda Sahte Alkol Ele Geçirildi

Hatay'da yapılan jandarma operasyonunda 3750 litre sahte rakı, 250 litre sahte şarap ve 5 bin kilogram fermente edilmiş üzüm posası ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 3750 litre sahte rakı, 250 litre sahte şarap ve 5 bin kilogram fermente edilmiş üzüm posası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde, huzur ve güven uygulamaları yaptı. Uygulamada 3750 litre sahte rakı,250 litre sahte şarap ve 5 bin kilogram fermente edilmiş üzüm posası ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. - HATAY