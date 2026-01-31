Hatay'da istinat duvarının çökmesi 6 araçta hasara yol açtı
Hatay'ın Payas ilçesinde, yağışların etkisiyle çöken istinat duvarı nedeniyle 6 araç hasar aldı. Olay yerine belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri intikal etti.
Hatay'ın Payas ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu.
Kara Cami Mahallesi'ndeki Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Duvarın altında kalan 6 araçta hasar meydana geldi.
Ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alınırken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel