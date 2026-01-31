Haberler

Hatay'da istinat duvarının çökmesi 6 araçta hasara yol açtı

Hatay'da istinat duvarının çökmesi 6 araçta hasara yol açtı
Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde, yağışların etkisiyle çöken istinat duvarı nedeniyle 6 araç hasar aldı. Olay yerine belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri intikal etti.

Hatay'ın Payas ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araçta hasar oluştu.

Kara Cami Mahallesi'ndeki Fatih Köprüsü yanında bulunan istinat duvarı yağışların etkisiyle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye belediye, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Duvarın altında kalan 6 araçta hasar meydana geldi.

Ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alınırken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
