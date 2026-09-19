Hatay'da İskenderun ve Kırıkhan operasyonunda 2 firari hükümlü yakalandı

Hatay'da İskenderun ve Kırıkhan operasyonunda 2 firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan K.F.B. ve A.U. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA