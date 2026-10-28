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Hatay'da İskenderun ve Dörtyol operasyonlarında 4 firari hükümlü yakalandı

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki bazı adreslere düzenlediği operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlüyü yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, S.O, Y.Y. ve E.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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